Новая порция «целителей»

Фильтр для воды, «спасающий от рака», за 100 тысяч, чудо-чехол для телефона с «защитой биополя» и прочие «оздоровительные» вещи выставил на продажу российский «доктор народной медицины»Волшебные приборы продаёт Александр Огулов, как он сам себя называет — доктор народной медицины.