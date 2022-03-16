Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Похоже НАТО действительно, придерживается только одного акта-через зад!Бербок рассказала...
  • Александр Пятнистый
    Да и в Подмосковьи они не закрывались. В войну амеры бомбили Германию, а оптические прицелы на самолетах были немецки...Магазины Nike про...
  • стас милинис
    Арнольд Шварценеггер кумир, по его программе помню юношами качались, он любит нас, мы любим его, но в Украине все буд...Арнольд Шварценег...

Россия сообщила о нарушении норм ВТО странами, ограничившими торговлю с РФ

Россия сообщила о нарушении норм ВТО странами, ограничившими торговлю с РФ

Российская Федерация распространила среди участников Всемирной торговой организации послание, в котором сообщается об опасности для международной торговой системы из-за политизации торговли и введения рядом государств рестрикций в торговле с РФ.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх