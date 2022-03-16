Россия сообщила о нарушении норм ВТО странами, ограничившими торговлю с РФ

Российская Федерация распространила среди участников Всемирной торговой организации послание, в котором сообщается об опасности для международной торговой системы из-за политизации торговли и введения рядом государств рестрикций в торговле с РФ.
Российская Федерация распространила среди участников Всемирной торговой организации послание, в котором сообщается об опасности для международной торговой системы из-за политизации торговли и введения рядом государств рестрикций в торговле с РФ.
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