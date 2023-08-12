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Официально: Алмейда и Блейдс возглавят ноябрьский турнир UFC в Бразилии

Поединок возглавит кард, который состоится в ночь на 5 ноября в Сан-Паулу (Бразилия). Алмейда (19-2) идет на серии из 14 побед, пять из которых были одержаны в UFC (все – досрочно).

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