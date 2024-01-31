Бизнес-элита Екатеринбурга схлестнулась из-за воды и строек

В разгар подготовки к президентским выборам в бизнес-тусовке Екатеринбурга разворачивается взрывоопасный конфликт: МУП «Водоканал», фактически подконтрольный совладельцу «Мотива» Виталию Кочеткову, отказывает застройщикам в подключении новых объектов к сетям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии