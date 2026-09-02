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ТАСС

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На вокзале в Аугсбурге нашли подозрительный предмет

На вокзале в Аугсбурге нашли подозрительный предмет

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция ФРГ обнаружила подозрительный предмет на главном железнодорожном вокзале в Аугсбурге после произошедшего там утром взрыва, движение поездов полностью остановлено.

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