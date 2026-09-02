На вокзале в Аугсбурге нашли подозрительный предмет

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Полиция ФРГ обнаружила подозрительный предмет на главном железнодорожном вокзале в Аугсбурге после произошедшего там утром взрыва, движение поездов полностью остановлено.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым