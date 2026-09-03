🏡 Резиденция на мысе: какое будущее ждёт дом учёного-пушкиниста в Гурзуфе? Противоаварийные и консервационные работы выполнили у дома филолога Томашевского в Гурзуфе.
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