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Бенн о 4-3 с «Вегасом» после 0-2: «Многие усомнились в «Далласе», наверное. Мы верили в то, что сможем вернуться в серию»

«Старс» выбили действующего чемпиона «Вегас» (4-3, 2:1 в седьмом матче). При этом техасцы начали серию с двух домашних поражений.

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