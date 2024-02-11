США и НАТО постоянно предупреждают о ложной «российской угрозе» и тем самым могут спровоцировать катастрофу, о чем президент России Владимир Путин напомнил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
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