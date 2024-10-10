Энергетик высказался о готовности Украины к отопительному сезону

Украина более-менее нормально пройдет отопительный сезон за счет падения потребления, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.
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