Убийство женщины на Сходненской раскрыли спустя 14 лет

Тушинским межрайонным следственным отделом расследуется убийство, которое произошло в 2010 году. Следователи проанализированы материалы уголовного дела и установили причастность фигурантки к преступлению.
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