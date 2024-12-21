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Американские военные в Британии не смогли справиться с беспилотниками над своими базами

Американские военные в Британии не смогли справиться с беспилотниками над своими базами

Американские военные, находящиеся на авиабазах в Великобритании, не смогли справиться с десятками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые появлялись в небе над объектами в ноябре, сообщает газета The Times.

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