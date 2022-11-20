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Пол Пирс – о претендентах на MVP: «Тейтум, Эмбиид, Яннис – лучшие для меня прямо сейчас»

Чемпион НБА в составе «Бостона» (2008) Пол Пирс назвал главных претендентов на получение награды MVP в нынешнем сезоне.

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