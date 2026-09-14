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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Депутат Свищев об обращении спортсменов в ООН и МОК из-за недопуска: «Надо показать зубы и мощь наших намерений. Россия – один из лидеров в легкой атлетике».

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту  Дмитрий Свищев  поддержал российских легкоатлетов, которые обратились в Организацию объединенных наций (ООН) и Международный олимпийский комитет (МОК) из-за недопуска к соревнованиям.

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