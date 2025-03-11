Банки продали втрое больше плохих долгов по ипотеке в 2024 году

В 2024 году объем проблемной задолженности по ипотеке, которую банки продали коллекторам, вырос более чем втрое, до 3,9 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на данные коллекторской организации «Первое клиентское бюро» (ПКБ).
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