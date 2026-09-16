Рютте назвал давление Трампа на НАТО "необходимой дозой адреналина"

www.globallookpress.com Требования президента США Дональда Трампа увеличить военные расходы пошли Альянсу на пользу, 16 сентября заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая на мероприятии британского фонда Ditchley Foundation.
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