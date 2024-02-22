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Стоимость аренды в Петербурге достигла нового рекорда

Стоимость аренды в Петербурге достигла нового рекорда

Стоимость аренды в Петербурге достигла нового рекорда, превысив 1 миллион рублей в месяц. Как сообщили аналитики "Intermark Аренда", самая дорогая квартира в городе, расположенная на последнем этаже ЖК "Русский дом" в Басковом переулке, вошла в "золотую сотню" и предлагается за астрономическую сумму в 1 миллион рублей в месяц.

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