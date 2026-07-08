Квантовые компьютеры впервые смоделировали конфигурации материала для термоядерного топлива

В IBM использовали квантовые вычисления для моделирования FLiBe — расплавленной соли, которая может помочь получать тритий для будущих термоядерных реакторовУчёные из Национальной лаборатории Министерства энергетики США Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Cleveland Clinic и компании IBM впервые выполнили на квантовых компьютерах расчёт девяти молекулярных конфигураций материала FLiBe — расплавленной соли из фтора, лития и бериллия, которую рассматривают как один из перспективных материалов для получения топлива для термоядерных реакторов.