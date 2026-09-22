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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игрок в настольный теннис Сидоренко: «Я книжкой обыгрывал людей. На нормальном столе новичка можно обыграть сковородкой, телефоном, кроссовкой»

Российский игрок в настольный теннис Владимир Сидоренко рассказал о том, как обыгрывал соперников книжкой.

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