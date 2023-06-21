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Татьяна Монтян: Израиль продолжают втягивать в войну в Украине

Татьяна Монтян: Израиль продолжают втягивать в войну в Украине

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Вокруг Израиля, тщательно старающегося соблюдать нейтралитет в украино-российском конфликте, продолжаются информационные операции.

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