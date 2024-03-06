Сбербанк повышает ставки по вкладу в юанях

Сбербанк с 6 марта повышает ставки по вкладу в юанях, сообщает пресс-служба кредитной организации.«Процентная ставка зависит от срока хранения вклада и рост составляет до 1 процентного пункта», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.