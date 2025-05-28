«Петровакс Фарм» запустит производство вакцины против смертельно опасной менингококковой инфекции

Правительство Московской области и биофармацевтическая компания «Петровакс Фарм» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию первого в России проекта по локализации полного цикла производства вакцины против менингококковой инфекции.
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