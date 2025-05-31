🗂 Эксперт рассказала, какие документы нужны для сбора минералов в России По словам коллекционера камней и минералов Екатерины Воропаевой, обычно требуется разрешение и лицензия на обработку и сбор сырья.
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🗂 Эксперт рассказала, какие документы нужны для сбора минералов в России По словам коллекционера камней и минералов Екатерины Воропаевой, обычно требуется разрешение и лицензия на обработку и сбор сырья.