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Регионы России

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Тутберидзе объяснила отсутствие исключительности у современных фигуристок

Тутберидзе объяснила отсутствие исключительности у современных фигуристок

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала свои слова о том, что современные фигуристки не обладают исключительностью, подчеркнув отличие между исключительными способностями и исключениями из правил.

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