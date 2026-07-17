Тутберидзе объяснила отсутствие исключительности у современных фигуристок

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе прокомментировала свои слова о том, что современные фигуристки не обладают исключительностью, подчеркнув отличие между исключительными способностями и исключениями из правил.
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