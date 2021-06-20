Велемудр. Мир тесен.

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Веста и неВеста. В чем различие?

Веста и неВеста. В чем различие?

(Аз есьм на сайте  "Велемудр" и в телеграм-канале  https://t.me/welemudr1) Давайте разберёмся вместе: антонимы ли эти понятия, имело ли в прошлом слово "невеста" негативный оттенок? Веста - Богиня, которой поклонялись древние славяне, греки и римляне.

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