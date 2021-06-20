Веста и неВеста. В чем различие?

(Аз есьм на сайте "Велемудр" и в телеграм-канале https://t.me/welemudr1) Давайте разберёмся вместе: антонимы ли эти понятия, имело ли в прошлом слово "невеста" негативный оттенок? Веста - Богиня, которой поклонялись древние славяне, греки и римляне.