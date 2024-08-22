22 августа в народном календаре день со странным названием — Матфей Змеесос. Хорошо, что он выпал в рабочую неделю можно войти на лайте: считается, что в этот день любая работа — бессмысленна.
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22 августа в народном календаре день со странным названием — Матфей Змеесос. Хорошо, что он выпал в рабочую неделю можно войти на лайте: считается, что в этот день любая работа — бессмысленна.