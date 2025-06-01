Раскрыты данные о состоянии детей, пострадавших при ЧП с поездом под Брянском

Состояние младенца, пострадавшего в результате крушения поезда под Брянском, остается тяжелым, об этом сообщает РИА НовостиСостояние младенца, пострадавшего в результате крушения поезда под Брянском, остается тяжелым, об этом сообщает РИА Новости.
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