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Царьград

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Майк Джонсон: Байден создал худший миграционный кризис в истории США

Майк Джонсон: Байден создал худший миграционный кризис в истории США

Спикер Палаты представителей США, Майк Джонсон, раскритиковал президента Джо Байдена за миграционный кризис, использование министерства юстиции для преследования оппонентов и необдуманный вывод войск из Афганистана, указав на его негативное влияние на страну.

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