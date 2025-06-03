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Царьград

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Землетрясение в Турции: 1 погибший и 69 раненых из-за паники

Землетрясение в Турции: 1 погибший и 69 раненых из-за паники

На юге Турции землетрясение привело к трагическим последствиям: один человек погиб, не справившись с панической атакой, ещё 69 получили ранения.

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