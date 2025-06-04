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Царьград

7 041 подписчик

За океаном достанут. Америка совсем не защищена от атак, подобных терактам ВСУ. Кто страх потерял

За океаном достанут. Америка совсем не защищена от атак, подобных терактам ВСУ. Кто страх потерял

Граждане США уже давно привыкли рассматривать войну как далёкий от границы и материка процесс. В современных реалиях просто необходимо задуматься о защите.

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