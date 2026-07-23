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Turtle успешно завершил поглощение Lunar Strategy

Turtle успешно завершил поглощение Lunar Strategy

Turtle, специализированный протокол для направления ликвидности в проекты децентрализованного финансирования (DeFi), успешно завершил поглощение Lunar Strategy, уважаемого маркетингового агентства, базирующегося в Лиссабоне.

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