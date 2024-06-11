"А нас то за что?": После слов российского посла во Франции на местном ток-шоу, в студии случился коллективный обморок

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Александр Александров
Включать-то нечего!
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2 час.
ОЛ
Ольга Левенкова
трусливое французское дерьмо
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2 час.
ВН
Валерий Николаевич
Опять красные линии, теперь в студии французского ТВ
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57 мин.

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