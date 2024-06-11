Интересная жизнь с Vera Star Запад с таким рвением принялся бороться за "мир и безопасность" в собственном "райском саду", что в самой ближайшей перспективе от этих ландшафтных изысков останутся лишь пеньки и опавшая листва.
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