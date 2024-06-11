Валерий Сухих: Нужно совершенствовать систему поддержки местных аграриев

Местные депутаты выступили за льготное предоставление муниципальных земель аграриям. Совет представительных органов муниципальных образований Пермского края рассмотрел вопрос поддержки прикамских сельхозпроизводителей.
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