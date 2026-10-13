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Морспасслужба опровергает информацию о нефтяном пятне у берегов Кубани после пожара на танкере

Морспасслужба опровергает информацию о нефтяном пятне у берегов Кубани после пожара на танкере

Как пояснили в Оперштабе Краснодарского края, в соцсетях распространяется информация о крупном разливе нефтепродуктов в Черном море, который якобы произошел после пожара на танкере с нефтью.

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