Гладков призвал не допускать к обучению в вузах подростков, выступающих против СВО

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков предложил запретить обучение в государственных вузах и техникумах подросткам, если они совершили противоправные действия в отношении военнослужащих, в отношении оценки действий государства в рамках специальной военной операции.
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