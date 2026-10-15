Россия честным переговорам по конфликту на Украине, однако западные инициативы откатываются назад и отдаляют достижение мира, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам саммита совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.
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