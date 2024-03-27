Свыше 8,4 тыс. сделок с эскроу зарегистрировали в столице в феврале

В феврале 2024 года Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 8 449 договоров долевого участия, оформленных с использованием эскроу-счетов, что составило 96,9% от общего числа договоров на первичном рынке (8 721 ДДУ).
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