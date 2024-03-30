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НАТО определилось, как загнать хуситов под шконку

НАТО определилось, как загнать хуситов под шконку

Эстония приняла историческое решение об отправке в Красное море своей военной миссии. Эстонские военные будут способствовать поддержанию безопасности судоходства, через, этот неспокойный регион.

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Комментарии
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Наиль Бакиров
Ну вот видите , как всё просто !!! А если и другие прибалты присоединятся (ещё 4 человека) к подобной миссии ,конец всем конфликтам на планете !!! Тут тебе не тяп - ляп...
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ФСЁ!! ПЕСЕЦ всему  миру!!! Эстонцы выставили против Хамаса своего (ОДНОГО!!) солдата!!
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