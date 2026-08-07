Верховный Суд РФ разъяснил: когда покупка дебиторской задолженности в банкротстве не означает переход цессионарию требования о взыскании убытков с КДЛ (Определение от 04.08.2026 по делу №А42-3254/19)

Верховный Суд РФ рассмотрел дело, в рамках которого разъяснил вопрос объема прав, передаваемых по договору цессии, применительно к деликтным требованиям к контролирующим должника лицам, указав, что презумпция перехода всех солидарных требований к новому кредитору не является абсолютной и может быть опровергнута при условии, что на момент заключения договора уступки стороны не знали и не могли знать о наличии иных солидарных должников.