Надежд Запада не оправдал. Кудрин попал под санкции

Nikolay Zakharov

Не Навального надо было засаживать, он на деньги НКО ,создавал протестные выступления,которые успешно разгонялись многочисленной полицией,а Кудрина с его учениками,они много вреда сделали и продолжают делать стране, поскольку Путин им благоволит.