Алексей Кудрин до настоящего момента был одним из немногих, кто с 2014 года всё никак не попадал под западные санкции.
Надежд Запада не оправдал. Кудрин попал под санкции
Комментарии
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В
Владимир
Главное, именем предателя России, названа кредитная карта, которую рекламируют по ТВ.
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15 час.
Nikolay Zakharov
Не Навального надо было засаживать, он на деньги НКО ,создавал протестные выступления,которые успешно разгонялись многочисленной полицией,а Кудрина с его учениками,они много вреда сделали и продолжают делать стране, поскольку Путин им благоволит.
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3 час.
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