ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

19 952 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Элеонора Коган
    Как тяжело было это читать. Хорошей и мудрой женщины не стало из-за этой проклятой болезни.Но она поступила правильно...Наследство
  • Хамдан Джабер
    Ну, что, свины, хапнули?Боевики ВСУ решил...
  • Nikolay Zakharov
    Не Навального надо было засаживать,  он на деньги НКО ,создавал протестные выступления,которые успешно разгонялись мн...Надежд Запада не ...

Надежд Запада не оправдал. Кудрин попал под санкции

Надежд Запада не оправдал. Кудрин попал под санкции

Алексей Кудрин до настоящего момента был одним из немногих, кто с 2014 года всё никак не попадал под западные санкции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В
Владимир
Главное, именем предателя России, названа кредитная карта, которую рекламируют по ТВ.
Ответить
15 час.
Nikolay Zakharov
Не Навального надо было засаживать,  он на деньги НКО ,создавал протестные выступления,которые успешно разгонялись многочисленной полицией,а Кудрина с его учениками,они много вреда сделали и продолжают делать стране, поскольку Путин им благоволит.
Ответить
3 час.

Картина дня

наверх