Зарубившая трехлетнюю дочь топором женщина арестована на два месяца

прокуратура Красноярского края Курагинский районный суд отправил под арест женщину, которая подозревается в убийстве трехлетней и попытке убийства восьмилетней дочерей, сообщила в четверг, 27 июня, прокуратура Красноярского края в своем Telegram-канале.
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