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Закон, порядок, государство

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Подразделения беспилотной авиации Дальневосточного объединения ВВС и ПВО ВКС России выполнили задачи на разведывательно-ударных беспилотниках «Форпост-Р в рамках проведения СКШУ «Океан-2024»

Подразделения беспилотной авиации Дальневосточного объединения ВВС и ПВО ВКС России выполнили задачи на разведывательно-ударных беспилотниках «Форпост-Р в рамках проведения СКШУ «Океан-2024»

Расчеты БпЛА отработали учебные вопросы по поиску, обнаружению условного противника в заданном районе, и оперативной передаче полученной информации на командный пункт.

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