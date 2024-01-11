Аналитик Юшков: удешевление саудовской нефти выгодно Индии в ее торговле с РФ

РИАМО – 11 янв. Индия будет использовать снижение стоимости нефти Саудовской Аравии в торговле с Россией для того, чтобы выторговать для себя более выгодные условия: например, получить дополнительную скидку на российскую нефть или право торговать в индийской валюте, заявил РИАМО ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.