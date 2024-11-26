Новая статья: Обзор и тест двухбашенного кулера Ocypus Iota A62 BK: кто ты, воин? От но...

Новая статья: Обзор и тест двухбашенного кулера Ocypus Iota A62 BK: кто ты, воин?От нового бренда на российском рынке систем охлаждения ожидания всегда высоки: ждёшь оригинальных решений, использования инновационных материалов, необычного дизайна… Иногда эти ожидания оправдываются, иногда нет.