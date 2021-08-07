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Названо число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки

Названо число заболевших коронавирусом в Карелии за сутки

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом. Из этого числа 167 человек заболели, из них в состоянии средней тяжести находятся 45 пациентов, в тяжелом состоянии - 5, в крайне тяжелом - один больной COVID-19.

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