Серьезное ДТП на омской трассе. Сегодня днем в Шербакульском районе столкнулись пассажирский автобус (судя по расцветке, это автобус Автовокзала) и грузовик.
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Серьезное ДТП на омской трассе. Сегодня днем в Шербакульском районе столкнулись пассажирский автобус (судя по расцветке, это автобус Автовокзала) и грузовик.