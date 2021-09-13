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В ХМАО главу НКО заподозрили в махинациях с грантом губернатора

В ХМАО главу НКО заподозрили в махинациях с грантом губернатора

К реализации гранта общественницей Инной Антоновой из Нижневартовска возникли вопросы Руководителя нижневартовской общественной организации «Центр коренных народов Севера «Тор-най» Инну Антонову заподозрили в махинациях с грантом губернатора ХМАО.

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