IT-эксперт Сычев: сейчас растет спрос на системных аналитиков

Стремительное развитие искусственного интеллекта и ChatGPT оказало сильное влияние на IT-сферу. Если год назад все только знакомились с этими разработками, то теперь каждый второй IT-специалист так или иначе применяет их в своих задачах: для поиска информации, генерации кода и изображений, создания ботов, которые ведут протоколы встреч.