Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 273 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Отрубите жиду Нетаньяху его буйную тупую голову!Нетаньяху поручил...
  • Eduard
    Сидит словно зомбирует!Так уверенно врет!Нетаньяху поручил...
  • Eduard
    Жида пора на виселицу отправить,к Моисею,тот ему Заповеди напомнит!Нетаньяху поручил...

IT-эксперт Сычев: сейчас растет спрос на системных аналитиков

IT-эксперт Сычев: сейчас растет спрос на системных аналитиков

Стремительное развитие искусственного интеллекта и ChatGPT оказало сильное влияние на IT-сферу. Если год назад все только знакомились с этими разработками, то теперь каждый второй IT-специалист так или иначе применяет их в своих задачах: для поиска информации, генерации кода и изображений, создания ботов, которые ведут протоколы встреч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх