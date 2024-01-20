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Подросткам грозит 12 лет колонии за прослушивание k-pop в КНДР

Подросткам грозит 12 лет колонии за прослушивание k-pop в КНДР

Закон был введен в 2020 году.В Северной Корее двух 16-летних юношей приговорили к 12 годам колонии за нарушение запрета на просмотр южнокорейских фильмов и музыкальных клипов, сообщает корейская редакция Би-би-си, ссылаясь на видео института South and North Development.

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