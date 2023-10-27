Директор центра ´Покрова´ г. Бобруйска Андрей Зубенко награжден медалью Белорусской Православной Церкви святителя Кирилла Тур...

Директор центра ´Покрова´ г. Бобруйска Андрей Зубенко награжден медалью Белорусской Православной Церкви святителя Кирилла ТуровскогоВо внимание к усердным трудам во славу Православной Церкви и в связи с личной юбилейной датой - 45-летием со дня рождения, Митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший Экзарх всея Беларуси, наградил учредителя, .
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