«Крэйзи-семейка» покойного норвежского короля: скандалы, экстрасенсы, наркотики и браки, которые сотрясали трон

Король Харальд V умер на 90-м году жизниХаральд V ушел из жизни в возрасте 89 лет, оставив после себя не просто страну и трон, а по-настоящему «веселую» семейку, которая за последние 30 лет наделала шума больше, чем все скандинавские детективы вместе взятые.
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